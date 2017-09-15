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Крокодил съел британского журналиста

 

Британский журналист Пол МакКлин, работавший в издании The Financial Times, стал добычей крокодила на Шри-Ланке. Об этом сообщает New York Post.

25-летний выпускник Оксфордского университета находился в отпуске вместе с друзьями. Мужчина отошел к ближайшей лагуне помыть руки. По предварительным данным, животное схватило МакКлина, когда он опустил их в воду.

По словам очевидцев, они видели как рептилия утащила под воду «размахивающего руками и ногами мужчину».

«Это первое известное мне нападение крокодила на Шри-Ланке. Сюда ходят как туристы, так и местные жители. Пляж считается прекрасным уединенным и безопасным местом», — рассказал один из очевидцев.

Спасатели ведут поиски тела британца.

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