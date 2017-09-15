В США вручили Шнобелевскую премию

В США в Гарвардском университете состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize). Ею награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

В этом году лауреатом премии в области физики стал Марк-Антуан Фардин, который в своей работе "О реологии кошек" доказал, что кошки могут считаться одновременно твердым телом и жидкостью, так как они принимают форму сосуда, в котором лежат.

Премию мира присудили группе ученых из Цюрихского университета под руководством Майло Пьюэна за работу "Игра на диджериду как альтернативный способ лечения синдрома обструктивного апноэ во сне". Им удалось доказать, что игра на диджериду - музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов - является эффективным способом лечения храпа и апноэ.

Премию в области экономики вручили двоим ученым из Австралии - Мэттью Роклоффу и Нэнси Грир - за их эксперименты о том, как контакт с живым крокодилом влияет на готовность человека играть в азартные игры.

Премия в области анатомии досталась британскому ученому Джеймсу Хиткоуту за его медицинское исследование "Почему у старых людей такие большие уши". Он смог измерить скорость, с которой растут уши у людей старше 30 лет. Она составила примерно 0,22 мм в год.

Обладателями премии в области биологии стали ученые из Японии, Бразилии и Швейцарии, которые обнаружили женский пенис и мужскую вагину у пещерных насекомых.