В Баку сохранится солнечная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Абшероне составит 20-23, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80 %, днем 45-50%.
Согласно медицинскому метеопрогнозу, ожидаемые в ближайшие три дня стабильные погодные условия на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны, однако наличие влажности на фоне спокойной погоды в некоторые часы может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.