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Порошенко объявил себя президентом мира

 

Президент Украины Петр Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что украинская сторона хочет мира, а также объявил себя президентом мира, передает «Интерфакс».

«Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира, и я президент мира», — сказал он.

Порошенко также выразил надежду на то, что Украина получит от США не только оборонное вооружение.

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