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В Крыму арестовали убийц азербайджанца

Автор: Отдел информации 

В Севастополе задержаны трое жителей Феодосии, подозреваемые в убийстве гражданина Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

По данным следователей, тело убитого гражданина Азербайджана было обнаружено в грузовом отсеке автомобиля в районе улицы Токарева 16 октября прошлого года. После этого правоохранителям удалось добыть неопровержимые доказательства причастности к совершению этого преступления троих жителей Феодосии.

Как уточнили в СК, подозреваемые год назад приехали в Севастополь заработать. В городе они познакомились с местным жителем и узнали, что у него есть крупная сумма на покупку машины. Ранним утром злоумышленники подстерегли мужчину около дома, затолкали его в автомобиль и избили. После этого феодосийцы связали мужчину, обмотали ему скотчем глаза и рот, проникли в его квартиру и украли более 3 миллионов рублей.

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