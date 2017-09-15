Европейцы могут купить часть Межбанка

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) может стать акционером ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА). Об этом в интервью Reuters сообщил президент EBRD Сума Чакрабарти.

“На прошлой неделе я был в Азербайджане, мы говорили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мы сказали, что будем рады помочь реструктуризации и переориентации Международного банка”, - сказал он.

Чакрабарти добавил, что ключевым фактором, необходимым для того, чтобы ЕБРР серьезно задумался стать акционером МБА, является “реформа корпоративного управления” банком.

Президент EBRD также отметил, что они вряд ли станут акционером МБА, крупнейшего банка Азербайджана до конца 2017 года.

Напомним, что 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана, на котором 93.9% голосами собравшихся было одобрено принятие Плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджанской Республики, План реструктуризации был рассмотрен Палатой по надзору за финансовыми рынками.