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Прокурору в Венесуэле грозят убийством за расследования коррупции

 

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб рассказал об угрозах убийством из-за его расследований коррупции в стране. Об этом сообщает El Nacional.

По его словам, неизвестные позвонили ему по телефону и пригрозили, что если он продолжит расследование коррупции вокруг месторождения Faja, то его «раздуют, как мертвую кошку».

Faja — нефтеносные пески Ориноко, одно из крупнейших месторождений нетрадиционной нефти в Венесуэле. По данным прокуратуры, для разработки этого месторождения с 2010 по 2017 год было подписано более 41 тыс. контрактов. В 10 из них уже зафиксированы хищения на $200 млн.

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