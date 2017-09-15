Как сообщал ранее haqqin.az, российские следователи пришли с обысками в компанию экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский.

Всего следственные мероприятия проводятся по 12 адресам. Повод визита силовиков — возможная причастность Тельмана Исмаилова к делу его брата — Рафика Исмаилова.

Рафик был задержан, а позже арестован по подозрению в расстреле владельца торговых комплексов - Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Двойное убийство произошло 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову ГСУ СК по Московской области уже предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

Как пишет Life, одной из улик, которыми располагает следствие в отношении Тельмана Исмаилова, является аудиозапись его разговора с другим своим братом - Вагифом. Они обсуждают, как спасти Рафика от тюрьмы. Беседа имела место, когда его только задержали.

Телеграм-канал Mash приводит эпизод из этой беседы:

Т: Я не в России уже. Как мне помочь?

В: Тельман, у тебя же были в красногорской прокуратуре свои люди.

Т: Нет, надо ехать в областную. А что тот, другой говорит?

В: Всё нормально, он написал явку с повинной. Но я не знаю, что сейчас с Рафиком. Нас к нему не пускают.

Т: Ладно, завтра решим. Попробую.