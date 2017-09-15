Подписаться на уведомления
 

«Тельман, у тебя же были в прокуратуре свои люди» Тельман Исмаилов спасает своего брата

Автор: Отдел информации 

Как сообщал ранее haqqin.az, российские следователи пришли с обысками в компанию экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский.

Всего следственные мероприятия проводятся по 12 адресам. Повод визита силовиков — возможная причастность Тельмана Исмаилова к делу его брата — Рафика Исмаилова.

Рафик был задержан, а позже арестован по подозрению в расстреле владельца торговых комплексов - Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Двойное убийство произошло 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову ГСУ СК по Московской области уже предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

Как пишет Life, одной из улик, которыми располагает следствие в отношении Тельмана Исмаилова, является аудиозапись его разговора с другим своим братом - Вагифом. Они обсуждают, как спасти Рафика от тюрьмы. Беседа имела место, когда его только задержали.

Телеграм-канал Mash приводит эпизод из этой беседы:

Т: Я не в России уже. Как мне помочь?

В: Тельман, у тебя же были в красногорской прокуратуре свои люди.

Т: Нет, надо ехать в областную. А что тот, другой говорит?

В: Всё нормально, он написал явку с повинной. Но я не знаю, что сейчас с Рафиком. Нас к нему не пускают.

Т: Ладно, завтра решим. Попробую.

716 просмотров


Старости
"Ось Москва - Баку" обсудят и в Азербайджане обновлено, онлайн "Ось Баку-Москва", фото
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
16 Сен 31° / 19°
17 Сен 31° / 19°
18 Сен 31° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.026 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Кудрин назвал инвестирование в биткоин «игрой в казино»
В США предложили ввести санкции против Турции Из-за покупки С-400
«Тельман, у тебя же были в прокуратуре свои люди» Тельман Исмаилов спасает своего брата
Прокурору в Венесуэле грозят убийством за расследования коррупции
Теракт в Лондонском метро: 20 пострадавших фото; обновлено 13:29
В Крыму арестовали убийц азербайджанца
Порошенко объявил себя президентом мира
В Баку сохранится солнечная погода
В США вручили Шнобелевскую премию
Крокодил съел британского журналиста
Госсекретарь Франции на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Еще один журналист вышел на свободу
В Баку отметили День знаний фото
Полковник Баранец: «Если бы не наша база, то Азербайджан уже съел бы Карабах»
В Турции конфисковали «Роллс-Ройс» сына Тельмана Исмаилова фото
"Ось Москва - Баку" обсудят и в Азербайджане обновлено, онлайн "Ось Баку-Москва", фото
Немецкие болельщики устроили беспорядки в Лондоне видео
В Париже мужчина с ножом напал на военного
В Азербайджане создается Кредитно-гарантийный фонд
Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию
Баку и Токио обсуждают визовый режим
Алиевы на открытии школы-лицея №20
Президента Бразилии обвинили в рэкете
Евро и рубль подорожали
Северная Корея опять запустила ракету над Японией
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться