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В США предложили ввести санкции против Турции Из-за покупки С-400

 

Влиятельный американский сенатор-демократ Бен Кардин в четверг предложил Белому дому принять санкции против Анкары и задуматься о целесообразности ее дальнейшего участия в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Политик предупредил, что решение Турции приобрести у России ракетные комплексы С-400 может ударить по Анкаре, поскольку она якобы нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы.

Как отметил законодатель в письме на имя министра финансов Стивена Мнучина и госсекретаря Рекса Тиллерсона, принятый в прошлом месяце закон предусматривает введение санкций "в отношении всех, кто осуществляет крупные сделки с оборонным и разведывательным секторами РФ".

Кардин подчеркнул, что "это обязательные санкции, направленные на удерживание России от атак на США и их союзников в будущем".

По данным издания, Кардин попросил администрацию президента США оценить, как покупка ракетных комплексов С-400 может повлиять на членство Турции в НАТО, а также на содействие США в обеспечении безопасности для Анкары, что включает в себя продажу оружия.

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