Кудрин назвал инвестирование в биткоин «игрой в казино»

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что инвестиции в криптовалюты сравнимы с игрой в казино. Об этом сообщает RNS.

«Это не вполне пирамида, не по закону пирамиды все развивается. Как любая валюта, которая может расти и падать, у этой валюты нет такой стабильной основы, которая бы сделала ее удобной для работы, поэтому она, конечно, еще претерпит серьезные изменения. Инвестиции в криптовалюты сегодня — это сверхрискованные вещи, я бы сказал, что на сегодняшний день — это казино. Можно выиграть, а можно потерять с такой же вероятностью», — сказал Кудрин.

Экс-министр также добавил, что он не рассматривает для себя возможности инвестирования в криптовалюты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптомания опасна, а майнинг криптовалют похож на финансовые пирамиды.