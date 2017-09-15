После скандальной истории с закрытием в Баку кафе «26» и почти открытого конфликта между Союзом писателей и Исполнительной властью Баку шквал критики на страницах СМИ переместился в адрес секретаря СП, писателя Чингиза Абдуллаева. Азербайджанский комедийный актёр, участник команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде на своей странице в соцсети «Фейсбук» выступил в защиту Чингиза Абдуллаева. Редакция haqqin.az предоставляет этот комментарий без изменений.

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Стоило мне на пару дней уехать из Баку, как на город обрушились гроза, торнадо, цунами, ураган и другие неистовые проявления природы из-за одной, вернее, двух цифр…

Ученые мужи метали молнии, начальство разразилось невиданным доселе громом среди ясного неба, а некоторые «журналисты» просто захлебывались от счастья, что им позволено пинать недругов мокрыми, скользкими словами в стиле «товарища Сталина». Это было так мерзко и грязно, что, читая их тексты, я будто вернулся лет на 80 назад - в то самое время, которое они так клеймили. А потом «правдолюбы» решили сконцентрироваться на одном человеке, который, волею Всевышнего, и ростом выше многих, и талантом настолько ярче, что некоторым так и хочется его загасить. Догадались, о ком я? Конечно, о Чингизе Абдуллаеве, которого я считаю за честь называть старшим другом!

Познакомились мы с ним очень давно, в 90-е годы… В тот памятный день мы с ребятами из КВН выступали в филармонии, где присутствовали почти все деятели из «Народного фронта» и представители интеллигенции, аплодировавшие нашим жестким шуткам. После концерта стоим за кулисами, ждем, что сейчас, как и всегда, к нам будут подходить зрители и благодарить нас за выступление. Пять минут - никого… Десять, двадцать… А потом до нас, юных и неопытных мальчишек, вдруг дошло, что интеллигенция смылась - бочком, на цыпочках, затаив дыхание… И только два человека из всего зала подошли нас поздравить. Первым был Чингиз Абдуллаев, великий азербайджанский писатель, которого знают во всем мире. «Ребята! Вы молодцы, поздравляю вас!» - громогласно сказал Чингиз муаллим, а после него был главный психиатр Баку, Агабек Султанов, который еще громче, чем Чингиз муаллим, заявил на всю филармонию: «Ребята, как всегда, замечательно!!! Но если у вас будут проблемы, не бойтесь. Я скажу, что вы мой контингент!»

После моего отца Агабек Султанов и Чингиз Абдуллаев стали для меня символом понятия «настоящий мужчина»!

С того дня прошло почти четверть века… И теперь пришло мое время, когда я должен показать своему Учителю и Другу, что был неплохим учеником и усвоил его урок мужества. И это был не единственный случай за эти годы, когда я учился у Чингиз муаллима не только мужеству, но и хорошему литературному вкусу, душевной щедрости, мужской сдержанности, умению анализировать, дипломатии…

Но сегодня мне совершенно не хочется быть дипломатом! Сегодня я ощущаю себя одним из 300 спартанцев, 28 панфиловцев, Трех мушкетеров, Трех товарищей, а заодно и Трех танкистов, правда, без собаки, 7 самураев, Агентом 007, 11 друзей Оушена. Все это - я, все это - во мне, и все это - для моего друга, Чингиза Абдуллаева! Безусловно, он - настолько великая и состоявшаяся личность, что не нуждается ни в чьей защите. Это его недруги должны хорошо подумать, прежде чем подносить свои пальцы к клавиатуре… Или они забыли, что писатель Чингиз Абдуллаев прежде всего офицер, причем, боевой, и не раз смотрел в глаза смерти! Так что, гнусная ложь ему неприятна, и не более… Но, тем не менее, я почту за честь высказать свое слово в поддержку Чингиза Абдуллаева и предложить ему две руки, два кулака, одну голову и мое единственное сердце! Я с вами, здесь и сейчас, завтра и до конца, мой глубокоуважаемый друг!