Женщинам Туниса разрешили выходить замуж за иностранцев

Правительство Туниса отменило принятое в 1973 году постановление, согласно которому гражданки мусульманского вероисповедания могли вступать в брак только с мусульманами. Иноверцам, желавшим жениться, приходилось сначала принимать ислам.

"Поздравления женщинам Туниса, получившим свободу выбирать супруга", - заявила пресс-секретарь президента Саида Гараш.

В августе нынешнего года глава государства Беиджи Каиб аль-Сабси обратился к министрам с призывом аннулировать постановление. Президент подчеркнул, что оно противоречит принятой в 2014 году конституции.

Была создана специальная комиссия, которую возглавила женщина-адвокат. В ее состав вошли и правозащитники, несколько лет добивавшиеся отмены нормативного акта.