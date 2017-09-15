Арестован сын высокопоставленного сотрудника полиции

Арестован сын главы пресс-службы Главного управления полиции Баку Галиба Рагимова - Ариф Рагимов, сообщает АПА.

7 сентября в районе 16:00 на территории Сабаильского района автомобиль «Субару», управляемый жителем Баку Арифом Рагимовым, врезался в «Тойота Прадо», принадлежащий Сеймуру Мамедову. Потеряв управление, «Субару» ударился в автомобиль «Опель», за рулем которого находился житель Лерика Физули Мамиев.

В результате аварии Ф.Мамиев и его пассажир Кямал Мамедов погибли на месте. А.Рагимов и еще один пассажир были госпитализированы.