Азербайджан избран в состав Исполнительного совета ЮНВТО

Азербайджан избран в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Азербайджан будет представлять Европу в высшем руководящем органе с 2017 по 2021 год, сообщили в Министерстве культуры и туризма.

Голосование состоялось на XXII сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО «Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году» в китайском городе Чэнду.

Помимо Азербайджана в состав совета вошли: Россия, Литва, Румыния и Греция.

Это позволит нашей стране продвигать свои интересы в туристской сфере на международной арене.

Также Исполнительный совет ЮНВТО станет дополнительной площадкой для продвижения туристических возможностей среди зарубежной аудитории.