Арабская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

Авиакомпания Etihad Airways с 2018 года начнет совершать прямые авиарейсы в Азербайджан, сказал посол ОАЭ в Баку Мохаммед Хамель Альгубаиси. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Etihad Airways в 2018 году начнет выполнять прямые авиарейсы в Азербайджан", - сказал М.Х.Альгубаиси на встрече с министром экономики Шахином Мустафаевым.

Ш.Мустафаев, в свою очередь, отметил, что за последние два года число туристов из ОАЭ, посетивших Азербайджан, увеличилось в 30 раз.

Министр добавил, что в настоящее время Азербайджан и ОАЭ успешно сотрудничают в таких отраслях, как АПК, ИКТ, инвестиционные вложения, образование, торговля, энергетика.