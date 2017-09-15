Ильхам Алиев рассказал о нападках на Азербайджан

Азербайджан более 25 лет живет как независимое государство, живет за свой счет, ни от кого не зависит, сказал президент Ильхам Алиев, принявший участие в пятницу в церемонии открытия новопостроенного здания бакинской школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что против Азербайджана регулярно проводятся кампании по очернению, клеветнические кампании.

"Их цель ясна - запятнать Азербайджан, подчинить своей воле и после этого использовать усиливающийся потенциал Азербайджана в своих интересах. Мы не даем возможности для этого, стоим крепко, защищаем наши национальные интересы и поэтому регулярно подвергаемся нападкам различных зарубежных кругов.

Однако это не сможет заставить нас свернуть с нашего пути. Мы на правом пути. Сегодняшний Азербайджан, реальности сегодняшнего Азербайджана, стабильность, царящая в нашей стране, благополучие, развитие, прогресс, гражданское единство - наша большая ценность, и ее азербайджанский народ заслужил своим трудом, талантом", - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в стране есть достаточно сильная политическая воля, позволяющая защищать народ от всех нападок, направленных со стороны на Азербайджан.

Напомним, что некоторое время назад в ряде зарубежных СМИ была опубликована серия статей о коррупции в Азербайджане. Официальный Баку категорически опроверг эти статьи, заявив, что за этой кампанией стоит Джордж Сорос и армянское лобби.