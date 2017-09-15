Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня с делегацией Франции, возглавляемой государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном. Об этом сообщает АзерТадж.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня с делегацией Франции, возглавляемой государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном. Об этом сообщает АзерТадж.
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