Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне

Президент США Дональд Трамп подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом, после происшедшего в пятницу взрыва в лондонском метро. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!