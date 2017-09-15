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Каталония просит Испанию разрешить референдум

 

Каталонские политики, ранее заявившие, что проведут так называемый референдум о независимости 1 октября, направили письмо премьер-министру Мариано Рахою с просьбой согласиться на проведение голосования. Копия письма направлена главе государства Фелипе VI.

Под письмом подписались председатель Женералитета Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Карме Форкадель, мэр Барселоны Ада Колау.

Авторы послания призывают "к диалогу, чтобы обсудить, как можно договориться о том, чтобы каталонцы провели референдум". "Открытый диалог и без условий. Диалог политический, с позиции легитимности, которую каждый представляет, чтобы сделать возможным то, что в демократических странах никогда не является проблемой и тем более преступлением: услышать голос гражданского общества", — говорится в документе.

В письме также говорится, что "в демократических системах политические конфликты разрешатся через политические предложения, которые являются следствием переговоров и диалога".

Каталонские политики признают, что между Каталонией и Испанией существует очевидный конфликт, и заверяют, что "готовы к диалогу". "Наша готовность к диалогу была, есть и будет постоянной", — говорится в послании.

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