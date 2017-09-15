Жириновский ушел к армянам и пообещал вернуть Арарат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в ярмарке армянских товаров «Золотой гранат». Как сообщает Aysor.am, выступая перед московскими армянами, Владимир Жириновский выразил готовность заняться вопросом возвращения горы Арарат в состав Армении.

«Сделаю все, чтобы мы на Курском вокзале могли встречать поезда Ереван—Москва. Чтобы и москвичи в Армении, и армяне у нас чувствовали себя как дома, и не возникало чувство, что мы чужие, тем более армяне так хорошо говорят по-русски», — сказал Владимир Жириновский.

Он также выразил готовность сделать все, чтобы увеличить объемы ввоза товаров армянского производства на российский рынок.