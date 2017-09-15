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Совбез России обсудил Сирию и Северную Корею

 

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, вокруг КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В ходе обсуждения министр обороны Сергей Шойгу доложил об итогах своих недавних контактов с высшим руководством Сирийской Арабской Республики", - сказал Песков. "В целом состоялось обсуждение процесса функционирования действующих и создания новой зоны деэскалации в Сирии", - добавил он.

По словам Пескова, на совещании затрагивалась и ситуация вокруг КНДР.

"Участники совещания провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР", - сообщил пресс-секретарь.

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