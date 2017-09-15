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В Пакистане влюбленных подростков родственники убили током

 

В пакистанском городе Карачи влюбленных подростков, собиравшихся сбежать вместе и пожениться, убили током. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные полиции.

По подозрению в причастности к произошедшему задержаны представители обеих семей. Вначале убили и закопали 15-летнюю Бакхт Джан, на следующий день — ее 17-летнего бойфренда Рехмана.

По словам стражей порядка, непосредственное отношение к казни могут иметь отцы и дяди убитых подростков, а также 30 представителей местного племенного совета, которые сейчас скрываются от следствия.

По сведениям издания, родители молодых людей уже согласились на их свадьбу, однако в дело вмешались представители джирги — совета старейшин. В частности, они пригрозили родственникам, что если те не осуществят убийство чести, то их будут ждать большие проблемы.

Убийство чести — преступление, совершаемое родными в отношении члена семьи, навлекшего на семью позор. В большинстве случаев жертвами становятся женщины и девочки.

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