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Создан iPhone X из золота

 

Американская компания Brikk, которая специализируется на декорировании гаджетов, объявила о начале приема предзаказов на новую модель iPhone X, сообщает Luxurylaunches.

По информации издания, бренд выпустит пять коллекций нового смартфона. Lux iPhone X Mono предлагает модели со стеклянной задней частью, на которой будут выгравированы рисунки. Боковые части телефона будут сделаны из желтого или розового золота или платины. Стоимость такого гаджета будет начинаться от 7,4 тысячи долларов.

Остальные четыре коллекции - Classic, Deluxe, Omni и Ingot - представляют собой модели из драгоценных металлов и камней с различными узорами и гравировками. Самым дорогим в линейке стал iPhone X 256 гигабайт с 5,8-дюймовым OLED-экраном, выполненный из 250 грамм золота. Его можно будет купить за 69,9 тысячи долларов.

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