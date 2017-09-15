Назарбаев пожаловался на кириллицу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. Об этом он сказал в пятницу, 15 сентября, передает портал Tengrinews.kz.

«В казахском языке нет "щ", "ю", "я", "ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому [с введением латиницы] приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», — заявил Назарбаев.

Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году. «Дети начнут учиться, я думаю, это быстро произойдет, потому что сегодня все дети учат английский язык, а там латиница», — отметил глава государства.