Россия, Турция и Иран разделили Сирию

По итогам переговоров в Астане 15 сентября Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, огласивший меморандум о создании зон, передает Интерфакс-Казахстан.

Договоренность о создании зон, в которых боевые действия будут прекращены (режим прекращения огня не распространяется на запрещенную в России ИГ и другие террористические организации), была достигнута тремя странами-гарантами, правительством и представителями умеренной вооруженной оппозиции Сирии в мае этого года. После этого были созданы три зоны деэскалации, однако договориться о четвертой зоне — в провинции Идлиб — долгое время не удавалось из-за большой площади территории и наличия на ней множества оппозиционных и исламистских группировок, которые враждуют между собой и с властями Сирии. Согласовать параметры зоны в Идлибе удалось на завершившейся 15 сентября встрече.