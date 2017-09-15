В Азербайджане почти 165 тысяч детей пошли в первый класс

В этом году школы страны приняли в первый класс 164 945 детей. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства образования Азербайджана, это почти на тысячу первоклашек больше, чем в прошлом году.

Всего сейчас в общеобразовательных школах обучаются около полутора миллионов детей и подростков. Для улучшения условий учебного процесса в этом году построена 71 школа, из них 61 - модульного типа.

А до конца года в 44 районах страны предусмотрено заменить 100 малокомплектных и аварийных зданий учебных заведений, на школы модульного типа.