Волею президента Баку принимает европейский волейбол

В последние годы наряду со стремительным развитием экономики Азербайджан сумел зарекомендовать себя как спортивная страна. Баку постоянно фигурирует в передачах спортивных телеканалов как место проведения крупных международных соревнований: Первые Европейские игры, «Формула-1», Исламские игры солидарности. Сейчас Азербайджан борется за право провести финал одного из самых зрелищных футбольных турниров Лиги чемпионов и уже ждет гостей на 30-й женский чемпионат Европы по волейболу.

Европейский волейбольный чемпионат - первое континентальное первенство среди женщин, которое пройдет на постсоветском пространстве. Ни до развала СССР, ни после на этом пространстве таких состязаний не проводилось. Для Азербайджана же это первый важный международный чемпионат в игровых видах спорта. Знаменательно, что соревнования состоятся следом за Играми исламской солидарности, символизируя многовековую роль Азербайджана как связующего звена между Западом и Востоком.

Волейбол уже многие годы входит в десятку самых популярных видов спорта, а в командных видах уступает разве что футболу, баскетболу и хоккею. Тысячи зрителей в Баку и миллионы телезрителей в Европе и по всему миру с нетерпением ждут захватывающих схваток европейского волейбольного чемпионата, стартующего в Баку 22 сентября.

За дело берется Ильхам Алиев

Подготовка к спортивному событию мирового уровня в Баку сегодня завершена, и сейчас трудно представить, что еще год назад организация континентального первенства в нашей стране была под вопросом из-за ряда проблем. То, что чемпионат все-таки состоится и есть уверенность, что пройдет, как всегда, на достойном уровне, – бесспорная заслуга президента страны Ильхама Алиева. К слову, президент Азербайджана и сам большой поклонник волейбола и, несмотря на свой плотный рабочий график, нередко посещает матчи сборной страны.

12 октября 2016 года произошло знаменательное событие в жизни азербайджанского волейбола: на должность президента Федерации был избран глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов. Спустя месяц после этого президент Ильхам Алиев принял ряд решений, благодаря которым проведение в Азербайджане финального этапа Чемпионата Европы по волейболу обрело реальные черты.

Уже через месяц глава государства подписал распоряжение о создании Организационного комитета для проведения в Баку этого спортивного мероприятия. В Организационный комитет, который возглавил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, в общей сложности вошли 20 министров и руководителей госструктур. В частности, решением организационных вопросов занимаются глава МВД Рамиль Усубов, начальник СГБ Мадат Гулиев, глава МЧС Кямаледдин Гейдаров, глава МИД Эльмар Мамедъяров, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, глава АЖД и Федерации волейбола Джавид Гурбанов, министр образования Микаил Джаббаров и другие.

23 ноября 2016 года Ильхам Алиев лично встретился с президентом Европейской конфедерации волейбола Александром Боричичем, прибывшим в Баку для ознакомления с ситуацией в городе, где должно пройти одно из главных событий волейбольного мира.

В ходе встречи с президентом Азербайджана Александр Боричич признался, что он уже не в первый раз посещает Баку и каждый раз поражается высокому уровню организации масштабных спортивных состязаний, в частности Европейских игр, «которые не уступали Олимпийским играм» и которые он наблюдал лично.

Босс европейского волейбола поблагодарил президента Ильхама Алиева за его личную поддержку организации Чемпионата Европы в Баку и выразил уверенность, что это станет прекрасной инвестицией в дальнейшее развитие спортивного движения в Азербайджане.

Примечательно, что именно по инициативе Ильхама Алиева матчи Чемпионата Европы по волейболу пройдут не только в Баку, но и в Гейгеле. В регионах страны уже имеется вся необходимая инфраструктура, которая ждет своего часа для проведения спортивных мероприятий международного масштаба. Организаторы соревнований надеются, что это станет и действенной презентацией туристического потенциала азербайджанских регионов, которые в последние годы довольствовались лишь небольшой частью туристического потока в страну.

Стоит отметить, что Ильхам Алиев и в данном конкретном случае лично позаботился о расширении возможностей отечественного туризма, распорядившись упростить визовые процедуры для обслуживающего персонала команд и иностранных болельщиков футбола, которые собираются в Баку на волейбольный чемпионат.

Подготовка к проведению Чемпионата Европы стала фактически первым этапом возрождения отечественного волейбола и экзаменом для нового руководства Азербайджанской федерации по этому виду спорта.

Сразу после смены руководства в Федерации начались активные преобразования, главная цель которых – вернуть былую славу этому виду спорта. Постепенно были решены финансовые проблемы, покрыты задолженности, а в целом была переосмыслена политика дальнейшего развития волейбола в стране.

Одним из важных решений в этом направлении стало создание нормальных условий для тренировок спортсменов. Были созданы новые спортивные базы, приглашен квалифицированный спортивный персонал, организованы регулярные сборы в республике и выезды команд за рубеж. Профессиональный спорт требует от спортсменов полной отдачи сил, что не может не сказаться на их здоровье, если не принять превентивных мер. Именно поэтому членов азербайджанской сборной по волейболу на обследование и восстановление стали отправлять в одну из лучших клиник Турции, специализирующихся на лечении и реабилитации спортсменов.

Второй и, пожалуй, наиболее важный шаг не только в волейболе, но и во всем отечественном спорте был сделан в отношении легионеров. Новое руководство федерации однозначно пришло к выводу, что от иностранцев в команде следует постепенно отказываться. Легионеры, которые на начальном этапе помогли поднять планку подготовки и усилить конкуренцию в азербайджанском спорте, со временем превратились в настоящую проблему. Некоторые федерации, вместо того чтобы искать и растить молодых перспективных спортсменов в самой стране, принялись массово завозить и натурализовывать атлетов со всех концов света, тратя на это огромные средства.

В руководстве Федерации волейбола решили покончить с пагубной тенденцией и создали специальную комиссию, дабы обязать ее присматривать талантливую отечественную молодежь. Члены комиссии, куда входят заслуженные тренеры и другие специалисты, периодически объезжают регионы страны в поисках перспективных спортсменов, которых приглашают тренироваться в Баку. В настоящее время уже ведется работа по созданию Академии волейбола Азербайджана, которая сможет принять все молодые спортивные дарования, решивших посвятить себя этому виду спорта.

Вместе с тем существуют задачи, выполнение которых требует планомерной работы в течение определенного времени, и плоды усилий начнут проявляться лишь спустя годы. Но первые шаги предприняты, и позитивные изменения не замедлили сказаться. Так, на прошедших в Баку Исламских играх женская сборная Азербайджана по волейболу заняла первое место, а мужская завоевала серебро.

На подопечных главного тренера нашей национальной команды по волейболу Фаика Гараева в связи с Чемпионатом Европы возлагаются большие надежды. При интенсивных тренировках и моральной поддержке болельщиков азербайджанская сборная может рассчитывать на выход в полуфинал и даже борьбу за медали.

Все взоры на Баку

В европейском чемпионате выступят 16 сборных. Команды поделены на четыре группы. В группу «А» попали Азербайджан, Польша, Германия и Венгрия. В группе «В» сыграют Грузия, Италия, Хорватия и Беларусь. Квартет «С» составят сборные России, Турции, Украины и Болгарии. А в группе «D» встретятся Голландия, Сербия, Бельгия и Чехия.

Матчи групп «А» и «С» состоятся на площадке Национальной гимнастической арены в Баку, а команды из группы «D» проведут свои встречи в Олимпийском спорткомплексе в Гейгеле. Что касается группы «B», то игры этих сборных пройдут в соседней Грузии. В Баку ожидаются и весьма зрелищные матчи: по накалу страстей рекорды обещает побить встреча сборных России и Украины.

Команда Азербайджана стартует на чемпионате Европы 22 сентября матчем с Венгрией. Перед этой игрой на Национальной гимнастической арене состоится красочная церемония открытия турнира. Стоит отметить, что особые заслуги в организации Чемпионата Европы имеет и Федерация гимнастики Азербайджана, которая не только предоставила свою арену, но и мобилизовала своих специалистов, уже имеющих солидный опыт организации международных соревнований.

Естественно, организовать такое масштабное соревнование силами одной лишь Федерации волейбола нелегко, поэтому свою лепту в это дело внесли многие госструктуры: Министерство молодежи и спорта помогало с организационными вопросами, Служба «ASAN» предоставила своих волонтеров, хорошо зарекомендовавших себя на предыдущих спортивных мероприятиях, Минобразования по своей линии также предоставило волонтеров, AZAL помог с организацией перелетов спортсменов из Баку в Гянджу.

Интерес к чемпионату Европы по волейболу в Баку начал проявляться еще задолго до его старта. Для освещения турнира аккредитацию прошли уже более 100 иностранных журналистов. Матчи будут транслироваться на многие страны мира. В Азербайджане игры чемпионата будет показывать телеканал CBCSport.

Уже сейчас ясно, что не будут пустовать и трибуны. Несмотря на весьма высокий уровень состязаний, цены на билеты для зрителей установлены крайне низкие: посмотреть все встречи игрового дня можно, заплатив всего от 3 до 5 манатов. Готовятся к приему гостей и отели Баку. Особенный наплыв фанатов ожидается из России, Италии и некоторых других стран.

В целом, вся подготовительная работа завершена - осталось только дождаться начала главного волейбольного события Европы и получить оценку своим усилиям от спортсменов и болельщиков.