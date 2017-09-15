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Турция готова ввести санкции против Иракского Курдистана

 

Турция выработала четкий план реагирования на случай принятия решения о независимости на референдуме в Иракском Курдистане. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, чьи высказывания передал в прямом эфире телеканал NTV.

"Мы не хотим вводить никакие санкции. Однако если все же Иракский Курдистан на голосовании одобрит предложение о независимости, то пусть они знают, что у нас выработан четкий подробный план реакции на это", - сказал премьер. Таким образом он прокомментировал прямой вопрос о том, будет ли Анкара применять санкции в отношении Эрбиля.

"Руководство Иракского Курдистана приняло категорически неверное решение провести референдум о независимости. Багдад против этого, Иран, Турция, США против, как и многие другие страны. Мы не приемлем никакой шаг, который нарушит федеративную структуру Ирака. Думаю, что ООН будет противодействовать в случае решения о независимости, и мы увидим реакцию этой организации", - сказал Йылдырым.

Турецкий премьер "по-дружески призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани исправить допущенную ошибку", в противном случае действия Эрбиля "создадут еще больше трудностей в регионе, что будет несправедливостью в отношении региона, где и так много проблем".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. КАР является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

Барзани объявил о планах провести референдум о независимости 25 сентября, против чего резко выступил Багдад, назвав односторонний шаг противоречащим конституции.

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