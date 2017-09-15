Эрдоган отправляет дополнительные войска в Сирию

Турция и Свободная сирийская армия (ССА) намерены отправить 25 тысяч бойцов для обеспечения безопасности в зоне деэскалации в провинции Идлиб, о создании которой было объявлено в пятницу по итогам заседания международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом пишет в четверг газета "Ени шафак".

По ее данным, турецкие военные уже в этом месяце пересекут границу в районе турецкой провинции Хатай. После этого они продвинутся на 35-50 километров вглубь сирийской провинции.

Турецкие военнослужащие и бойцы ССА будут обеспечивать безопасность 5 тыс. квадратных километров Идлиба. "Ени шафак" отмечает, что переброска контингента со стороны Турции может начаться в любой момент.