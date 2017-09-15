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Каталонию могут лишить статуса автономии

 

Правительство Испании может пойти на крайние меры и приостановить автономию Каталонии, заявил официальный представитель кабинета министров, министр культуры Иньиго Мендес де Виго, передает РИА Новости.

"Правительство ничего не исключает. Мы действует твердо в зависимости от того, как действуют сторонники отделения", — заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности применения статьи 155 конституции, регулирующей механизм контроля правительства Испании в автономном сообществе, если действия его властей "наносят ущерб интересам" страны.

"Если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, правительство предупреждает председателя автономного сообщества. Если ответа с его стороны не последует, правительство может, с согласия абсолютного большинства сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты упомянутых общегосударственных интересов. В осуществлении мер, предусмотренных в предыдущем пункте, правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных сообществ", — говорится в основном законе.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

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