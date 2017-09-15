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В России прогнозируют падение цен на нефть

 

Стоимость нефти в случае непродления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи может снизиться до 40 долларов за баррель к концу 2018 года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

В 2017 году регулятор ожидает цену нефти на уровне 50 долларов за баррель.

"На среднесрочную перспективу мы оставили практически тот же взгляд. Мы считаем, что в случае непродления соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ цена может в следующем году несколько снизиться и дойти до уровня 40 долларов за баррель в реальном выражении к концу года", — сказала она.

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