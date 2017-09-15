Ильхам Алиев утвердил новую госпрограмму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об утверждении государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", сообщает официальный сайт главы государства.
Министерству молодежи и спорта поручено координировать осуществление мер, предусмотренных государственной программой, утвержденной настоящим распоряжением; раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных в государственной программе.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.