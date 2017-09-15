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Ураган в Москве: есть пострадавшие

 

Шесть человек получили травмы в результате упавших от сильного ветра деревьев в Москве, сообщает Интерфакс.

"Четверо пострадавших направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик.

"По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных - средней тяжести", - уточнил источник.

Другой источник агентства уточнил, что в городе ветром повалено не менее 40 деревьев.

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