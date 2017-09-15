Китай убивает биткоин

С полуночи 15 сентября всем китайским биржам, которые занимаются операциями с криптовалютами, запрещается регистрировать новых пользователей. Об этом сообщило государственное информационное агентство Caixin, ознакомившееся с соответствующим приказом. Агентство также ссылается на источник, близкий к китайским регуляторам. Официальный приказ властей КНР пока не опубликован, пишет «Лента.ру».

Кроме того, до 20 сентября все биржи должны подготовить план по выходу с рынка криптовалют. Когда именно им положено окончательно свернуть свою деятельность, пока неясно, но, судя по всему, китайские регуляторы установили крайний срок — 30 сентября.

Так, две крупные китайские криптобиржи BTCChina и ViaBTC сообщили, что прекратят работу именно 30 сентября. Торговая платформа OKex также к 30 сентября уберет из своих индексов BTCChina и еще две обменные площадки — OKcoin and Huobi.

По данным Caixin, все ключевые участники (включая акционеров) криптобирж должны остаться в стране и сотрудничать с властями.

Это второй шаг по зачистке рынка цифровых денег, ранее КНР запретила проведение ICO

4 сентября Центробанк КНР запретил проведение ICO (Initial Public Offering, привлечение инвестиций в проекты по выпуску криптовалют), признал их незаконными и потребовал немедленно прекратить все операции. Компании, которые привлекли деньги через ICO, обязаны вернуть средства инвесторам. Кроме того, тогда ЦБ начал проверку 60 криптообменников.

В тот же день крупнейшие китайские платформы ICOage и ICO.info приостановили свою работу и перестали регистрировать новые проекты. В компаниях сообщили, что пошли на этот шаг добровольно.

По данным инвестбанка Goldman Sachs, в первой половине 2017 года в Китае ICO сумели собрать 1,6 миллиарда долларов.

15 сентября один биткоин стоил 3274 долларов. Он потерял 6,7 процента.

Курс биткоина начал рушиться после объявления о запрете ICO. 2 сентября цена самой популярной криптовалюты достигла 5 тысяч долларов, но она не смогла задержаться на этой отметке надолго и упала до 4850 долларов. C 4 сентября биткоин терял в стоимости и достиг локального дна 15 сентября, пробив отметку в 3 тысячи долларов.

Таким образом, в течение двух недель и до настоящего момента биткоин обвалился на 32,5 процента. Одна единица криптовалюты подешевела более чем на 1,5 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина уменьшилась до 54,25 миллиарда долларов. Тем не менее, он продолжает оставаться самой крупной и распространенной цифровой валютой в мире.

Находящийся на втором месте по капитализации эфириум (21 миллиард долларов) за две недели на новостях из Китая подешевел с 384 до 220 долларов. Он просел на 42,7 процента.