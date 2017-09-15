Китай убивает биткоин

С полуночи 15 сентября всем китайским биржам, занимающимся операциями с криптовалютами, запрещается регистрировать новых пользователей. Об этом сообщило государственное информационное агентство Caixin, ознакомившееся с соответствующим официальным предписанием. Агентство также ссылается на источник, близкий к китайским регуляторам. Официальный приказ властей КНР пока не опубликован.

Кроме того, до 20 сентября все местные биржи должны будут подготовить план своего выхода с рынка криптовалют. Когда именно им надлежит окончательно свернуть эту свою деятельность, пока неясно, но, судя по всему, крайний срок, установленный для этого китайскими регуляторами, 30 сентября.

Так, две крупные китайские криптобиржи BTCChina и ViaBTC сообщили, что прекратят работу именно 30 сентября. Торговая платформа OKex также к 30 сентября уберет из своих индексов BTCChina и еще две обменные площадки — OKcoin and Huobi.

По данным Caixin, все ключевые участники (включая акционеров) криптобирж должны остаться в стране и сотрудничать с властями.

Это - второй шаг по зачистке рынка цифровых денег, ранее КНР запретила проведение ICO

4 сентября Центробанк КНР запретил проведение ICO (Initial Coin Offering, привлечение инвестиций в проекты по выпуску криптовалют), признал их незаконными и потребовал немедленно прекратить все соответствующие операции. Компании, которые привлекли деньги через ICO, обязаны вернуть средства инвесторам. Кроме того, тогда же ЦБ начал проверку 60 криптообменников.

15 сентября в 16:15 один биткоин стоил 3274 доллара, потеряв 6,7 процента.

Курс биткоина начал рушиться после объявления о запрете ICO. 2 сентября цена самой популярной криптовалюты достигла 5 тысяч долларов, но она не смогла задержаться на этой отметке надолго и упала до 4850 долларов. C 4 сентября биткоин терял в стоимости и достиг локального дна 15 сентября, пробив отметку в 3 тысячи долларов.

Таким образом в течение двух недель и до настоящего момента биткоин обвалился на 32,5 процента. Одна единица криптовалюты подешевела более чем на 1,5 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина уменьшилась до 54,25 миллиарда долларов. Тем не менее он продолжает оставаться самой крупной и популярной цифровой валютой в мире.