Тиллерсон: агрессия КНДР угрожает всему миру

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что агрессия КНДР угрожает всему миру, сообщает Reuters.

«Режим в КНДР угрожает демократии в Южной Корее и Японии и, что более важно и произошло совсем недавно, распространил свои угрозы на США, что представляет опасность для всего мира», — сказал Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном новый ракетный запуск КНДР.

15 сентября КНДР провела пуск ракеты в направлении Японии. Ракета пролетела 3700 км и упала на расстоянии 2000 км от острова Хоккайдо.