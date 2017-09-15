Греция обустроила около 30 тысяч беженцев

В Греции обустроены порядка 30 тысяч беженцев из тех 62 тысяч человек, которые были заблокированы в стране после закрытия границ в марте 2016 года, сообщил министр миграционной политики Греции Яннис Музалас в беседе с журналистами.

"Число беженцев, которые живут в арендованных квартирах, достигает 30 тысяч. Эти люди размещены в квартирах, они получают помощь на банковские карты и могут тратить эти деньги на покупки в магазинах", — сказал Музалас.

Беженцев размещают по программе поддержки и интеграции ESTIA. Первая часть программы, с бюджетом 93,5 миллиона евро, предполагает предоставление 22 тысяч мест для жилья в городских районах. Вторая часть - предусматривает выделение 57,6 миллиона евро для ежемесячного предоставления денег беженцам: средства переводятся на выданные последним карты.

По словам министра, бесприютных беженцев и мигрантов в стране больше нет.