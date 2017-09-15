Шведского политика изнасиловали за его убеждения

Глава отделения Левой партии в шведском городе Фалун Патрик Лильеглод заявил, что летом этого года подвергся изнасилованию за свои убеждения. Об этом сообщает BBC News.

По словам Лильеглода, он подвергся нападению еще в июле этого года, однако решился рассказать об этом только сейчас. «Меня жестоко избили и изнасиловали, угрожая ножом. Они говорили, что таким, как я, левым ********* это должно нравиться, и назвали меня предателем», — пояснил пострадавший.

Он также уточнил, что не хотел предавать этот случай огласке, решившись рассказать о нем только потому, что нападение было политически мотивированным.

В местной полиции подтвердили, что по названному факту проводится предварительное расследование.