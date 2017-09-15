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МВФ возмутил рост зарплат на Украине

 

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост зарплат. Об этом в интервью «Экономической правде» заявил первый замглавы МВФ Дэвид Липтон.

Он признал, что Украина провела огромную работу по стабилизации экономики. Страна восстановила контроль над бюджетом, преодолела дефицит газовой системы, решает проблемы банковского сектора. Все это, по мнению Липтона, вернуло Украину на путь устойчивого роста.

При этом есть риски регресса. «Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация будет сохраняться, это негативно скажется на рентабельности и конкурентоспособности, а в конце концов угрожает вернуть Украину туда, где она была три года назад», — предупредил представитель МВФ, добавив, что в этом случае Киев не сможет конкурировать на глобальном уровне.

11 сентября глава украинского минфина Александр Данилюк заявил, что страна рассчитывает получить два транша от МВФ до конца 2017 года. В то же время он отметил, что государству следует развиваться без поддержки внешних кредиторов.

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