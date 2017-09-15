Макрон возмущен изоляцией Катара

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в кратчайшие сроки отменить эмбарго в отношении Катара, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее, 15 сентября, французский лидер встретился в Париже с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани.

«Президент республики выступил за отмену в кратчайшие сроки эмбарго, которое вредит населению Катара, в особенности семьям и учащимся», — говорится в заявлении по итогам встречи.

По мнению Макрона, кризис Катара и арабских стран угрожает стабильности региона. При этом эмир Катара и президент Франции выступили за усиление сотрудничества между двумя странами, в том числе в борьбе с терроризмом.