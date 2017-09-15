Турция обвинила Бельгию в поддержке террористов

Бельгия является слабым звеном в борьбе с терроризмом, говорится в заявлении МИД Турции в связи с решением бельгийского суда, который отказался квалифицировать как терроризм деятельность 36 физических и юридических лиц, связанных с РПК.

"Это решение является новым примером поддержки террористических организаций, подрывающих безопасность и действующих против интересов Турции. Бельгия еще раз показала, что является слабым звеном в борьбе с терроризмом в Европе и мире", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Турция считает указанное решение неприемлемым и намерена обжаловать его, подав соотвествующую апелляцию.