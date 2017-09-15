Правозащитники приветствуют освобождение Мехмана Алиева и Фаига Амирли

Правозащитники распространили заявление в связи с освобождением из тюрем в Азербайджане группы лиц.

«В последние дни суды приняли решения об изменении меры пресечения в отношении директора информагентства «Turan», известного журналиста Мехмана Алиева, освобождении финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирли, досрочном освобождении арестованных за нардаранские события 14 человек. Блогер Александр Лапшин был помилован президентом Азербайджанской Республики. Мы, правозащитники Азербайджана, высоко оцениваем эти конкретные действия, направленные на обеспечение гуманистского подхода и правосудия.

Также мы рассматриваем и приветствуем эти мероприятия как практические результаты распоряжения президента Азербайджанской Республики от 10 февраля 2017 года, подписанного в связи с гуманизацией политики наказания», - говорится в заявлении.

Правозащитники поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за его внимание к обращениям общественности страны в связи с этими вопросами.

«Считаем, что правозащитники, гражданское общество, все категории СМИ и общества должны поддержать эти инициативы, реформы, внести свой вклад в укрепление доверия в отношениях между обществом и государством», - говорится в заявлении.

Заявление подписали Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы, Саадат Бененъярлы, Мирвари Гахраманлы, Залиха Таирова, Эльдар Зейналов, Аваз Гасанов и Алимамед Нуриев.