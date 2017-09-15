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Порошенко поведал об историческом призвании Украины

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. Об этом в пятницу, 15 сентября, он написал на своей странице в Facebook.

«Наше призвание — стать восточным рубежом европейской цивилизации, контрибутором европейской и мировой безопасности, двигателем континентальной экономики», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Киев будет двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО. «Это является настоящей гарантией украинской независимости, суверенитета, благосостояния и процветания», — сказал глава государства.

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