Порошенко поведал об историческом призвании Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. Об этом в пятницу, 15 сентября, он написал на своей странице в Facebook.

«Наше призвание — стать восточным рубежом европейской цивилизации, контрибутором европейской и мировой безопасности, двигателем континентальной экономики», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Киев будет двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО. «Это является настоящей гарантией украинской независимости, суверенитета, благосостояния и процветания», — сказал глава государства.