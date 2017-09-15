Канадские дипломаты пострадали от «акустических атак» на Кубе

На Кубе вследствие невыясненного внешнего воздействия пострадали по меньшей мере пять семей канадских дипломатов. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает CBC News.

Согласно одной из версий произошедшего, канадцы подверглись «акустической атаке»,в результате которой у них проявились такие симптомы, как ухудшение слуха, головокружение и головные боли. Однако собеседник издания отметил, что все пострадавшие уже успели оправиться от этой напасти.

CBC News указывает, что сотрудники посольств Канады и США в Гаване с конца 2016 года начали сознавать, что в их домах происходит нечто странное — там они чувствовали себя дискомфортно, некоторым слышались непонятные звуки, и они физически ощущали некую вибрацию. Также жертвы «акустических атак» утверждали, что загадочные явления с ними прекращались, лишь только они покидали свои дома, немедленно возобновляясь по их туда возвращении.