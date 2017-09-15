В Неваде потерпел крушение советский истребитель

В американском штате Невада 5 сентября разбился самолет ВВС США - как предполагают СМИ, истребитель иностранного производства, сообщает Aviation Week.

Инцидент произошел вечером, примерно в 161 км к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса.

При этом отмечается, что самолет принадлежал командованию материального обеспечения ВВС США.

8 сентября на сайте авиабазы было опубликовано заявление об инциденте. Сообщается, что в результате катастрофы, произошедшей во время выполнения тренировочного полета, погиб подполковник Эрик Шульц.

Однако военные не оговорили ни обстоятельств ЧП, ни данных собственно разбившегося летательного средства.

Согласно источникам, Шульц командовал эскадрильей, занимающейся испытаниями зарубежной техники.