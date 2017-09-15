Умер торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко. Об этом сообщает РБК. Перед этим Черевко длительное время тяжело болел.

14 сентября его в тяжелом состоянии эвакуировали спецбортом МЧС из Амстердама в Москву, после того как голландские врачи приняли решение о бесперспективности борьбы за его жизнь и об отключении больного от систем жизнеобеспечения.

Торгпред был помещен в голландскую в больницу в начале 2017 года, однако в сентябре его состояние значительно ухудшилось, вследствие чего он был переведен в палату интенсивной терапии.

Как отмечает московская радиостанция ""Эхо Москвы", Черевко стал уже восьмым российским дипломатом в списке умерших с конца прошлого года.