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Азербайджанцев назвали жадными не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Международный благотворительный фонд помощи CAF, зарегистрированный в Великобритании, обнародовал очередной, уже восьмой по счету, World Giving Index - 2017, в котором определяются самые щедрые и самые скупые жители стран мира. Полевые исследования проводились социологической службой Gallup.

Главные вопросы, которые задавались респондентам: оказывали ли вы помощь незнакомым людям, жертвовали ли деньги на благотворительность, выступали ли в качестве волонтера?

World Giving Index - 2017 основывается на данных за 2016 год по 139 странам.

Результаты исследования поразили. Выясняется, что самыми щедрыми являются жители Мьянмы, где сейчас происходит фактический геноцид мусульман-рохинджа. Возможно, это объясняется тем, что опрос проводился в прошлом году.

Но при этом Мьянма же занимает первое место в рейтинге уже четвертый год подряд. Считается, что 91% населения страны занимаются благотворительностью. В докладе указывается, что в стране деньги жертвуют в основном монахам: им дают небольшие суммы, но зато очень часто.

На втором месте рейтинга — Индонезия, на третьем — Кения. Последнее, 139-е, место занял Йемен.

Что касается Азербайджана, то составители рейтинга поместили нашу страну на 126-е место (всего 19% местного населения занимается благотворительностью). Эти данные, откровенно говоря, весьма сомнительны. Жадными азербайджанцев уж никак назвать нельзя.

Продолжим, однако, обзор. По мнению авторов доклада, еще более жадными являются… грузины. Грузия определена на 135-е место (всего 18% населения бескорыстны и щедры), тогда как Беларусь - на 117ем (22%), Армения -на 122-е (20%), Россия - 124-е (20%). Между тем Турция в исследовании вообще не упоминается.

Что до центрально-азиатского региона, то самыми щедрыми здесь признаны узбекистанцы - 38-е место (40%). Ниже, на 50-м месте, расположился Таджикистан (36%). Туркменистан - на 69-м (33%), Киргизия – на 85-м (30%), а Казахстан – на 87-м (30%).

Верить этим данным, или нет – дело индивидуальное. Но когда люди искренне занимаются благотворительностью, то редко это афишируют. На то она и благотворительность…

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