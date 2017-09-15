В Армении продолжают обсуждать итоги визита израильской делегации, которая посетила Ереван 10 - 13 сентября. Главная новость – это то, что Ереван выразил Израилю свое недовольство в связи с продажей вооружения Азербайджану. Об этом рассказал сегодня сопредседатель общественного форума «Армения – Израиль», доктор политических наук, генерал-майор Айк Котанджян.

«Представители Армении на встрече в Ереване с делегацией Кнессета Израиля передали правительству Израиля отрицательное мнение в связи с продажей вооружения Азербайджану», - сказал он (цитата по «Айсор»).

По его словам, делегация Кнессета обещала передать позицию армянской стороны своим властям. «У меня нет сомнений, что наша позиция будет передана в официальные инстанции Израиля», - сказал А.Котанджян.

Повлияет ли это как-то на позицию Израиля? Общее мнение израильских экспертов – нет, никак. Во всяком случае, не в нынешней ситуации.

Как заявил в беседе с haqqin.az израильский аналитик Авраам Голдштейн, тема эта интересная и важная. «В общих чертах дела обстоят так. В правительстве Израиля есть люди, поддерживающие многие позиции Армении. Но также есть и люди, поддерживающие позиции Азербайджана. И последние доминируют над первыми. Особенно учитывая политические и военные интересы Израиля, которые, как считают в верхах правительства и армии, заключаются в налаживании близкого политического, дипломатического и военного сотрудничества с Азербайджаном ввиду его уникального расположения на перекрестке, и географическом, и культурном, и этническом-конфессиональном, и историческом, между Россией, Турцией и Ираном», - отметил Голдштейн.

В свою очередь в интервью haqqin.az председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов отметил, что армянская сторона не направила официальный протест, а всего только высказала свое мнение по поводу военных поставок Азербайджану.

«Понятно, что Армения в условиях сохраняющейся региональной напряженности обеспокоена вооружением Азербайджана. Но одновременно ясно и то, что Израиль заинтересован в торговых контрактах с Азербайджаном, которые приносят деньги. Речь идет и о торговле оружием. Израиль заинтересован в Азербайджане и в контексте его регионального положения, и в контексте поддержания отношений с мусульманским государством», - заявил наш собеседник.

По его словам, сейчас уже многие мусульманские страны поддерживают тесные отношения с Израилем, «но далеко не все делают это достаточно открыто, как, скажем Азербайджан, Узбекистан и ряд других стран». «В этом смысле Баку является важным партнером для Израиля, где проживает влиятельная диаспора выходцев из Азербайджана», - указал Чернов.

При этом, как отмечает эксперт, Израиль начал развивать отношения и с Арменией. «Но тут, конечно же, нет и не может идти речи о такой большой финансовой заинтересованности, как в случае с Азербайджаном. Однако Армения – член Евразийского экономического союза. И отношения с Арменией – это еще и отношения с ЕАЭС».

Кроме того, как отмечает эксперт, отношения с Арменией и для Израиля становятся важными в силу других факторов. «Азербайджан – на берегу Каспия. А вот армяне есть везде – в Сирии, Ливане, той же Турции. Так что в широком смысле контакты с Арменией и армянами для Израиля важны».

- Но можно ли говорить о прекращении поставок израильского оружия в Азербайджан?

- Я не вижу пока причин, по которым Израиль мог бы прекратить поставки вооружений в Азербайджан. Прекращение поставок или ограничения возможны разве что в случае возобновления военных действий (в Карабахе. – Ред.). Ведь в этом случае политические издержки могут быть выше, чем экономическая выгода.

- Еще момент: в Армении практически нет еврейской общины, а в Азербайджане она достаточно многочисленна. Этот фактор влияет на более тесные отношения между Израилем и Азербайджаном?

- Конечно, этот фактор влияет. Как и наличие выходцев из Азербайджана в Израиле, которые сохранили связи со страной «исхода».