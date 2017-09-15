Трамп встретится с Эрдоганом и Порошенко

Советник президента США Герберт Макмастер подтвердил, что Дональд Трамп встретится на полях Генассамблеи ООН с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он заявил на пресс-брифинге, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«В четверг Трамп встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины, последние две страны за эти годы подверглись нападению на их суверенитет», — отметил Макмастер, добавив, что позже президент проведет рабочий ланч с лидерами Южной Кореи и Японии для обсуждения проблемы КНДР.