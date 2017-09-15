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Многомиллионный особняк сотрудника минобороны Армении

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Уже несколько дней в армянской прессе муссируется информация о роскошной квартире начальника Управления тыла минобороны Армении Норайра Йолчяна. Расположенная на Северном проспекте Еревана, квартира эта оценивается в 3,5 миллионов долларов.

Армянский полковник обзавелся даже персональным лифтом за 60 тысяч все тех же "зеленых". Но речь не об этом. Более примечательным является текст опровержения пресс-секретаря минобороны РА Арцруна Ованнисяна: “ Это неправда, Йолчян живет в обыкновенном доме”.

Арцрун Ованнисян

Хорошо, допустим, что у Йолчяна нет никаких богатств. Дальше в своем тексте пресс-секретарь обращается к морально–нравственным категориям: “Кому-то очень нужно дискредитировать и оклеветать армию, и это делается с фейковой страницы.”  Зря он это сказал… Фактически, в случае достоверности данной информации, начальник тыла дискредитирует ВС Армении. Своим опровержением Арцрун Ованнисян, что называется, ударил не в бровь, а в глаз, озвучив истину, так сказать, в последней инстанции.

То есть, продолжая логику Ованнисяна, чиновники, которые живут в многомиллионных особняках, дискредитируют свои структуры. Получилось так, что Арцрун грудью стал на защиту одного своего коллеги, одновременно же "опустив" их всех скопом.

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